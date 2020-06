Faut-il porter un masque dans l'espace public ? La réponse d'Emmanuel André est plutôt claire.

L'ancien porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 a pris position sur le port du masque. Et comme d'autres experts avant lui, à l'instar de Marc Van Ranst, le scientifique estime qu'il faut absolument que le masque se généralise. C'est en tout cas ce qu'il a fait savoir sur les réseaux sociaux, un canal que le microbiologiste de la KULeuven utilise régulièrement.

"L'utilisation responsable des masques n'est pas un débat politique, c'est une nécessité absolue, surtout en cette période plus calme et transitoire", écrit-il dans la langue de Vondel. "Le Covid-19 se propage dans l'air et peut se combattre par le port d'un masque. La prévention doit avoir lieu maintenant. Après, il sera trop tard."

Ce message d'Emmanuel André tranche avec la position qu'il avait prise en mars, lorsque le virologue était porte-parole interfédéral Covid-19. A l'époque, il avait répété lors d'un point presse que le port du masque en rue n'était "pas nécessaire". Et d'ajouter : “Porter un masque en rue peut donner une fausse impression de protection car les personnes qui en portent font moins attention à l’hygiène de leurs mains”.

Rappelons qu'à l'issue du dernier CNS de mercredi dernier, Sophie Wilmès a répété que le port du masque restait "seulement" recommandé dans certaines situations mais que la situation pouvait changer en cas de rebond des contaminations.