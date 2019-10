Georges-Louis Bouchez l’assure : s’il devient président du MR, le premier acte qu’il posera sera de créer une plate-forme de revendications communes avec l’Open VLD. "Je veux qu’on ne parle pas, lors des négociations fédérales, de MR et d’Open VLD, mais bien de famille libérale. Je tiens à ce pays et ma qualité de libéral est plus importante que les clivages communautaires."

Le Montois refuserait d’ouvrir la boîte de Pandore de la régionalisation.. pour l’instant. " Je ne veux pas qu’on entame de négociations de réforme de l’État. Pas tout de suite. Même si je ne suis pas naïf : un jour, dans 5 ou 10 ans, il y en aura une. Mais on doit maintenant travailler sur l’économie, le climat, les enjeux fiscaux. La réforme de l’État ultime devra respecter un critère : avoir les leviers à un seul niveau de pouvoir. Par exemple, sur l’emploi. On ne peut exclure une refédéralisation."

S’il remporte l’élection interne, Georges-Louis Bouchez se retrouvera à une table de négociations avec la N-VA. Il assure maîtriser le néerlandais, "pas aussi bien que le français, mais il n’y a pas de souci".

Il ne craint pas de se mesurer à Bart De Wever, Jan Jambon et compagnie. " J’ai déjà débattu contre chacun d’eux. Je ne me suis pas senti mal à l’aise. Je ne serai de toute façon pas tout seul, il y aura Sophie Wilmès. Je n’arrive pas en pensant tout révolutionner. Mais je n’y vais pas non plus avec une boule au ventre ou un sentiment d’infériorité. Je ne me serais pas présenté à une telle fonction si je ne me sentais pas prêt."