Dans environ 100 jours, l'Infrabel Academy, la première école du rail de Belgique sera inaugurée. Située à la Gare de l'Ouest, dans la commune de Molenbeek, elle permettra au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de centraliser toutes les formations aux métiers du rail qu'il dispense sur un seul et même site. Car ces professions (une quarantaine), on ne peut pas les apprendre dans une école standard. Infrabel doit donc s'en charger et, auparavant, on apprenait sur le tas, en conditions réelles. Dans quelques mois, les choses seront bien différentes. Un coup d’œil à l'extérieur du bâtiment de deux étages et de 8700 m2 suffit à comprendre pourquoi. (...)