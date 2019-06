"C’était mon premier voyage en Afrique de l’Est. Et ça a été une expérience très intense et unique", a déclaré la princesse Elisabeth, lors de sa première interview après avoir participé à une mission au Kenya aux côtés de sa maman, la reine Mathilde.

Cette mission fut pour la jeune princesse l'occasion d'assister au quotidien des réfugiés du camp de Kakuma: "Les petits enfants que j’ai rencontrés étaient si jeunes et si fragiles. Ils ont eu déjà tellement de traumatismes dans leur vie… J’ai été très touchée par les rencontres avec les filles de mon âge. Elles montrent tellement de courage et de persévérance malgré des expériences difficiles qu’elles doivent surpasser", a-t-elle déclaré.

La Princesse dit avoir pu voir "le travail des organisations comme Unicef et leur impact". "Plus de filles vont déjà à l'école et les mentalités sont doucement en train de changer à propos des mutilations génitales féminines et des mariages forcés et précoces", a ajouté Elisabeth de Belgique.

La mission au Kenya s'achève ce jeudi pour la jeune princesse Elisabeth et la reine Mathilde.