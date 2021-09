Où ont étudié les souverains et héritiers du trône ?

La princesse Elisabeth de Belgique qui fêtera ses 20 ans en octobre prochain, étudiera pendant 3 ans un programme "Histoire et Politique" au Lincoln College Oxford de l’université d’Oxford. Après un baccalauréat international à l’Atlantic College au pays de Galles et une année à l’École royale militaire, la princesse poursuit donc un cursus universitaire dans l’université la plus réputée au monde. Un choix peu surprenant puisque son bac en anglais laissait augurer une suite dans l’enseignement anglo-saxon, et évitait toute éventuelle polémique quant à une université en Belgique francophone ou néerlandophone. Son père le roi Philippe avait étudié à l’université américaine de Stanford. Mais qu’en est-il dans les autres monarchies européennes ?

La princesse héritière Victoria de Suède (1977) a étudié au centre international d’études françaises à l’Université catholique de l’Ouest à Angers puis a suivi un programme en sciences politiques à l’université de Yale aux États-Unis.

Le prince héritier Frederik de Danemark (1968) a suivi dans un premier temps son cursus universitaire au pays à