La Pro League l'a communiqué samedi. En collaboration avec Eleven Sports, le détenteur des droits TV, la Pro League et les clubs vont mettre en place un fond d'urgence et "participer à son financement par des dons et des actions afin de soutenir les victimes des inondations". Les supporters pourront également faire des dons sur le numéro de compte BE 09 0689 3005 8457, avec la communication Solidariteit/Solidarité 14/7.

"Personne ne reste insensible aux images terribles que nous avons pu voir ces derniers jours. Je vis moi-même à Theux, l'un des villages les plus touchés", a déclaré Pierre François, le CEO de la Pro League. "Les actions de solidarité spontanées des supporters font chaud au cœur. Il va sans dire que la Pro League, les clubs et Eleven Sports apporteront également leur aide. Nous mettons en place un fonds d'urgence que nous financerons par des dons et des actions. Ce fonds visera à aider la population touchée."

Ce fond d'urgence servira aussi à venir en aide aux clubs amateurs dont les installations ont été détruites lors des intempéries. "C'est dans des moments comme celui-ci que l'ensemble du football belge doit montrer que nous sommes présents les uns pour les autres. Les actions des supporters et des clubs montrent déjà que la solidarité du football est et sera particulièrement grande", a conclu Pierre François.