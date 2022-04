La magistrate a notamment affirmé qu'à cette époque, de nombreuses personnes fréquentant le café des Béguines à Molenbeek-Saint-Jean, exploité par Brahim Abdeslam, y visionnaient régulièrement des vidéos montrant des meurtres barbares commis par l'État Islamique. "Le drame de ce dossier, c'est la banalisation du mal", a-t-elle exprimé. La procureure a situé le début des préparatifs des attentats à Paris en novembre 2014, lorsque Khalid El Bakraoui est allé voir son cousin Oussama Atar. Ce Laekenois est considéré comme le commanditaire des attentats à Paris et à Bruxelles. "C'est donc le cousin des frères El Bakraoui. Il a commencé le djihad très tôt, en 2003. Il a radicalisé ses cousins. Il allait les voir très souvent en prison, où ils purgeaient des peines pour des braquages", a relaté la magistrate. "Le 11 décembre 2013, Atar disparaît des radars. On sait maintenant qu'il est allé en Syrie. Là, il va devenir Émir de la cellule des opérations extérieures de l'État Islamique. Atar s'est ensuite occupé de la validation des cibles des attentats et de l'acheminement des djihadistes, candidats martyrs, vers l'Europe", a exposé la procureure fédérale.

Celle-ci a ensuite évoqué le départ de Brahim Abdeslam en Turquie, entre le 27 janvier et le 8 février 2015, d'où il a rejoint la Syrie pour un très court séjour. Après le retour de Brahim en Belgique, il a été de coutume, pour de nombreux prévenus du dossier "Paris bis", de visionner des vidéos de l'État Islamique dans le café de celui-ci, qui fera partie des "commandos des terrasses" le 13 novembre 2015 dans la capitale française.