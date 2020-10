Le sport est plus que jamais sur la sellette dans notre pays. Petit à petit, les différentes compétitions s’arrêtent au niveau amateur, et même dans les catégories de jeunes. Le sport en salle est, lui, interdit, et ce sont des dizaines de clubs qui souffrent de la situation.

Député wallon MR, Philippe Dodrimont est aussi président du Royal Aywaille Football Club et administrateur à Liège Basket. Autant dire qu’il a une vision assez concrète du milieu.