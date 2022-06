Dans leur croisade contre le dépérissement du monde futur, les Ecolo ont toujours accordé une place prépondérante à la jeunesse. Cette fois-ci, ils reviennent avec une proposition choc visant à permettre à tous les jeunes d’entrer dans la vie avec un coup de pouce considérable.

" Dans le contexte actuel de crise qui dure, beaucoup d’injustices sont vécues, particulièrement par cette tranche de la population que sont les jeunes", explique Rajae Maouane, coprésidente d’Ecolo. "Les jeunes font beaucoup plus appel au revenu d’intégration sociale (RIS). Le taux de chômage est quatre fois plus élevé chez les jeunes. 15 % de ces jeunes ne sont ni sur le marché du travail, ni stagiaires, ni à l’école. Une partie des jeunes sont en décrochage social. On veut les aider dès aujourd’hui avec une proposition très concrète en leur attribuant un capital universel de solidarité."

