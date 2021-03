Pour Jean Ruelle, virologue à l’UCLouvain et gestionnaire de la plateforme fédérale Covid, ce sujet est déjà un casse-tête en pratique et un tabou pour certains responsables politiques.

Un confinement strict sur quatre semaines (au moins) a été décidé par nos autorités ce mercredi. L'objectif: bloquer les chaînes de transmissions pour une durée permettant aux personnes aujourd’hui infectées de ne pas transmettre le virus à d’autres, comme une forme de quarantaine généralisée. "Pour l’instant nous testons beaucoup de personnes, et malgré que le taux de positivité n’augmente pas de façon très importante on observe une nette hausse des hospitalisations et des patients en soins intensifs. Ceci laisse supposer que la prédominance des variants a un impact sur le nombre de malades devant être hospitalisés, en d’autres termes que le variant dit britannique serait en plus d’être plus contagieux aussi plus pathogène", explique Jean Ruelle, virologue à l’UCLouvain.