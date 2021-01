Au début de la crise sanitaire, des dizaines de milliers de commerçants locataires s’interrogeaient, et nombreux continuent de poser la question : déjà si durement impactés par la fermeture obligatoire de leur commerce imposée par le gouvernement pour cause de pandémie, sont-ils tenus en outre de payer les loyers dus au bailleur quand ils sont fermés ? Se basant sur la force majeure et la théorie des risques, des cabinets d’avocats estimaient pouvoir répondre par la négative : la suspension des effets du bail commercial entraînait la suspension de l’obligation de paiement des loyers (La DH des 3 et 8 avril 2020).