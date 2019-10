A l’occasion de son grand gala de Charité en faveur des jeunes qui aura lieu au Plaza à Bruxelles, le jeudi 10 octobre 2019, Play 4 Peace met en vente des objets prestigieux tels que le maillot d’Usain Bolt des JO 2012, la raquette de Roger Federer ou encore le maillot de Lionel Messi…

Play For Peace est une ASBL composée de bénévoles dont la mission est de casser les barrières sociales et culturelles à travers le sport. Ne bénéficiant d’aucun financement structurel, l’association organise son troisième gala afin de maintenir ses projets sportifs (8 entrainements par semaine !) et de développer des nouvelles rencontres hebdomadaires : rugby en IPPJ, foot en salle, basket...

Ces activités rassemblent des jeunes de 8 à 18 ans, des migrants, des orphelins, des filles et des garçons de toutes cultures et origines venant des différentes communes bruxelloises.

Cette année, Play 4 Peace s’est lancé un nouveau défi avec la création et la mise en place du programme “Développement & Découverte”. Ce projet, initié par la Play4Peace House, a pour objectif de développer le leadership des jeunes en leur fournissant des outils à travers un cycle de conférences de type « inspirational talks » ainsi que des sorties culturelles et sportives.