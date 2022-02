La majorité Vivaldi a voté pour, le Vlaams Belang contre. La N-VA et le PTB se sont abstenus. Un amendement visant à définir de manière plus précise la notion de consentement a encore été approuvé en séance. Celui-ci tient compte des remarques d'avocats.be, relayées par Vanessa Matz (cdH). Selon l'ordre des barreaux francophones et germanophone, le projet initial prévoyait qu'il n'y avait pas de consentement si une personne était en situation de vulnérabilité, privant notamment de facto les personnes en situation de handicap de vie sexuelle. L'amendement approuvé à l'unanimité précise dès lors qu'il n'y a pas de consentement lorsque l'auteur "profite de la situation" (de vulnérabilité).

La réforme peut désormais être inscrite à l'agenda de la plénière.