Le gouvernement Di Rupo a accordé, via la Sogepa, un prêt de 6 millions d'euros à Protection Unit, société de gardiennage dont François Fornieri, homme d'affaires liégeois et patron de Mithra, détient 35%, rapporte Le Soir lundi.

Ce crédit a permis à l'entreprise de racheter l'un de ses principaux concurrents, Fact Group, dans le but de créer un "acteur majeur wallon" du secteur.

C'est la Sogepa, une société wallonne de financement public, qui a négocié et accordé ce prêt validé par le gouvernement. Pour rappel, les deux hommes forts de la Sogepa sont Renaud Witmeur et Laurent Levaux qui sont aussi, depuis la mi-octobre, manager de crise et président du conseil d'administration de Nethys.

A côté de la Sogepa, Noshaq (ex-Meusinvest) a injecté 4,5 millions dans Protection Unit, sous la forme d'obligations convertibles.

Poussé à la démission chez Nethys, contraint de faire une croix sur le rachat controversé de deux filiales de Nethys après que la Région wallonne ait invalidé ces ventes, François Fornieri semble avoir enterré la hache de guerre avec le gouvernement Di Rupo, relève Le Soir. "Il y a un parfum de réconciliation dans l'air entre l'homme d'affaires liégeois François Fornieri et le gouvernement wallon", observe le quotidien.