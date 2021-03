Le lieu de travail constitue le second lieu de contamination au Covid le plus important, selon les données de Sciensano. C’est la raison pour laquelle le Comité de concertation a annoncé un renforcement des contrôles du télétravail, obligatoire quand c’est possible. Une étude de Sciensano montre que certains secteurs, tels que la santé et l’action sociale (10 % de cas de Covid confirmés dans le secteur), l’administration publique (fonctionnaires, défense, police, pompiers, etc.) avec 8 % et l’enseignement (entre 6 et 7 %) sont au-delà de la moyenne nationale (autour de 6 %) en termes de contaminations. "Ces trois secteurs font également partie de ceux qui n’ont pas fermé et qui ne permettent pas toujours le télétravail", indique le rapport.