C’est l’une des conséquences de la saturation du réseau d’accueil en Belgique. Depuis maintenant cinq mois, Fedasil, l’agence fédérale en charge de l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés, a drastiquement réduit les arrivées de migrants dans le cadre du programme de réinstallation. En cause : l’incapacité à leur fournir un logement une fois qu’ils sont arrivés en Belgique.

Depuis le début de cette année 2022, seules 17 personnes ont pu accéder au territoire belge via ce programme (neuf réfugiés syriens depuis la Jordanie, et huit réfugiés turcs au départ de la Zambie, en Afrique). Habituellement, les arrivées se font justement par groupe d’une dizaine de personnes, voire plus. Or, ici, seules les personnes isolées peuvent espérer atteindre la Belgique.

"Les personnes qui arrivent seules sont prises en charge par des associations, elles ne passent pas dans le réseau Fedasil comme les grands groupes", explique Benoît Mansy, porte-parole de Fedasil. "Nous voulons reprendre le programme normal au plus vite, mais nous ne savons pas encore quand cela sera possible", reconnaît-on à l’agence Fedasil. La Belgique s’est engagée à accueillir 1 250 personnes en 2022.

