Un plan d'action a été élaboré pour assurer la continuité de l'enseignement et permettre aux étudiants d'apprendre en conservant des échanges avec les professeurs. En revanche, en accord avec les responsables des cercles étudiants, il a été décidé que les activités de baptême seront reportées au deuxième quadrimestre. Les activités d'accueil et certaines activités culturelles sont maintenues, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Le plan d'action élaboré par l'UCLouvain envisage tous les scénarios pour garantir la continuité de l'enseignement, que ce soit dans les périodes en code vert, jaune ou rouge. "Côté enseignement, concrètement, le professeur donne son cours, quoi qu'il arrive, en auditoire, tous équipés de caméras fixes ou mobile. En fonction du code couleur, il y aura plus ou moins d'étudiants sur les différents site de l'UCLouvain", indiquent les responsables.

En code vert, tous les étudiants seront présents tandis qu'en code jaune, un siège sur deux ou sur trois (code orange) seront occupés pour un enseignement en alternance entre échanges avec le professeur en auditoire, e-learning et travaux pratiques à domicile. En cas de code rouge, l'enseignement se poursuivra en e-learning et les étudiants resteront à domicile.

La volonté de l'UCLouvain pour la rentrée est de favoriser au maximum le présentiel pour environ 80% des cours, contre 20% en e-learning via le renforcement de son dispositif de pédagogie active (capsules vidéos, MOOCs, utilisation de diverses applications pour favoriser des interactions...). Sur les sites de l'université, une signalétique instaurera un sens de circulation et rappellera les gestes barrières, tandis que du gel hydroalcoolique sera à disposition dans tous les lieux fréquentés par les étudiants et par le personnel de l'UCLouvain.

Quant aux activités de baptême, en accord avec les responsables des cercles étudiants, elles ont été reportées au deuxième quadrimestre si la situation le permet à ce moment-là. Un accueil est prévu pour les étudiants de BAC1 via des soupers de bienvenue où des conditions strictes seront respectées. Les activités culturelles organisées par les kots-à-projets pourront avoir lieu, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.