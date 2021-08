La Ligue des familles a mené une enquête auprès des familles pour connaître le coût réel de la rentrée scolaire.

La rentrée est souvent source de stress, aussi bien pour les enfants qui doivent reprendre leur rythme après deux mois de vacances, que pour les parents qui doivent tout mettre en place et organiser cette nouvelle année scolaire et tout ce qu’elle implique. Et à l’heure où on pense à acheter les derniers éléments inscrits sur la liste remise en juin dernier par les professeurs, le stress peut se transformer en angoisse pour certaines familles. La Ligue des familles a mené une enquête en vue de la rentrée et a interrogé plusieurs familles, aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plus que des chiffres, ce sont surtout des situations de vie qui sont dévoilées. " Dans l’enseignement spécialisé, en primaire, je paye 12 euros de photocopies par mois. La piscine, on l’a payée, mais ils n’ont pas fait de piscine cette année. Normalement, ils devraient nous rembourser mais...