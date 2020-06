À la frontière franco-belge, beaucoup avaient pointé la date du 15 juin et attendaient impatiemment la réouverture pour aller faire leurs achats. Ils étaient donc nombreux à emprunter la D935 entre Condé-sur-l’Escaut et Bon-Secours ce lundi. Les Français ont l’habitude de se rendre de l’autre côté de la basilique et de descendre vers Péruwelz.