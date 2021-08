Bien connu au nord du pays, le journaliste politique Wouter Verschelden signe un ouvrage intitulé : Les fossoyeurs de la Belgique.

Dans ce récit haletant, il raconte la formation de la coalition fédérale Vivaldi et la crise politique de plus de 600 jours qu’elle a générée. Selon lui, l’été 2020 constitue "une occasion manquée" de réformer l’État belge.

Qui sont les "fossoyeurs de la Belgique" ? Sont-ce Paul Magnette et Bart De Wever, qui sont parvenus à s’entendre durant la négociation sur un modèle confédéral pour le pays ?

"Je me suis moi-même demandé si un titre si négatif n’allait pas nourrir l’antipolitisme. Mais après avoir retracé le fil de ces 662 jours de crise politique, il était difficile de ne pas être dur vis-à-vis de tous les acteurs de cette crise. Et je ne parle pas seulement des deux présidents des deux grands partis, Paul Magnette pour le PS et Bart De Wever pour la N-VA, qui étaient proches d’un accord qui les aurait effectivement fait passer pour les fossoyeurs de la Belgique. Dans toute cette crise, il y a eu beaucoup de carriérisme, d’ambition personnelle. Cela a nourri l’image d’une classe politique non pas occupée à construire un pays mais à le détruire."

Dans votre livre, vous vous interrogez longuement sur l’attitude du Roi dans cette séquence…

"Je me suis demandé pourquoi le palais royal a tellement poussé pour avoir la N-VA dans le gouvernement. Jusqu’à l’été 2020 et le torpillage de l’accord entre Magnette et De Wever, le Palais a tout fait pour mettre la N-VA en selle. Je crois qu’il voulait aussi une solution permettant de résoudre une bonne fois pour toutes le problème institutionnel du pays."

Pour vous, la Vivaldi est une étape intermédiaire avant une grande alliance PS/N-VA ?