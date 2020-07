Retards successifs, effets d’annonce : l’ASBL navetteurs.be a l’impression de revivre la même saga qu’avec les trains Desiro.

Plus modernes et confortables, ces nouveaux trains sont très attendus par les voyageurs. En dépit de l’échéance, l’attente n’est malheureusement pas terminée… "On peut accepter un retard lié à la crise du Covid-19 mais les soucis techniques sont plus problématiques. On ne retient pas les problèmes du passé car avec les trains Desiro, on avait eu énormément de problèmes techniques et des retards à la chaîne avant leur mise en circulation. On remarque qu’on nous promet des choses avec des échéances précises mais qu’elles n’arrivent finalement jamais, même si ce n’est pas que la faute de la SNCB", déclare Gianni Tabbone, porte-parole de l’ASBL navetteurs.be.

Ces trains peuvent également rouler jusqu’à 200 km/h et seront équipés des systèmes de sécurité TBL1 + et ETCS ainsi que de climatisation. C’est donc peu dire que la nouvelle flotte est très attendue. "Ce retard va impacter un grand nombre de voyageurs qui attendent les nouvelles voitures pour avoir enfin plus de confort. L’été par exemple, la moitié des trains ne sont pas climatisés et ce n’est pas un luxe pour certains. Des navetteurs voyagent en effet dans de véritables fournaises. Donc, l’arrivée de ces trains est importante pour le confort de voyage. Si la clim’ était auparavant un luxe, c’est quelque chose de standard quand on voyage aujourd’hui. Désormais, on ne peut que prendre notre mal en patience."

Actuellement, la SNCB dispose de 357 722 places assises pour transporter quelque 243,9 millions de voyageurs par an (soit 900 000 par jour). Elle compte, via ces nouveaux trains, augmenter cette capacité.

Son offre de transport a d’ailleurs connu une croissance de 4,7 % entre 2014 et 2018. Outre l’arrivée des rames M7, la compagnie ferroviaire compte réduire le taux d’immobilisation de ses trains de 17 % en 2018 à 13 % en 2025, afin d’en injecter davantage dans le réseau.

De son côté, l’association des navetteurs craint un retour en arrière de la part de l’entreprise ferroviaire concernant l’offre de transport. "On a peur que d’ici là, avec la fréquentation en baisse à cause du Covid et de la prolongation du télétravail, la SNCB revienne sur ses ambitions et décide d’annuler ses commandes. C’est une question qui est posée. De notre côté, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour faire revenir les gens dans le train, sachant que nous sommes à un tiers de la fréquentation normale. Il ne faudrait pas que la SNCB diminue ou revoie son offre pour autant. Il faut laisser passer la crise du Covid avant de tirer des conclusions" , conclut Gianni Tabbone.