Le risque d'infection à l'encéphalite à tiques est cette année 50% plus élevé qu'à la même période l'an dernier.

Cet été, les insectes seront davantage de sortie que les années précédentes. La raison ? La météo clémente de ce début d'année qui a favorisé leur présence à l'arrivée de l'été. En cause également, un hiver doux suivi d’un beau temps accompagné de ce qu’il faut d’humidité. Et qui dit retour en masse des insectes dit présence des tiques plus importante que d’habitude.

“Le fait d’avoir été confiné pendant de nombreuses semaines nous donne aussi sans doute envie de passer davantage de temps dans la nature. Cela pourrait également justifier une éventuelle augmentation du nombre de morsures de tiques. D’ailleurs, le professeur et expert en tiques, Franz Rubel prédit que la saison 2020 des tiques pourrait être une année record”, indique Annick Mignon, Conseillère Médicale Vaccins au sein de la société pharmaceutique Pfizer. Si les morsures de tiques sont le plus souvent inoffensives, il arrive cependant qu’elles soient à l’origine de la transmission de virus et de bactéries qui causent des maladies chez l’homme. Moins connue que la maladie de Lyme, l’encéphalite à tiques (TBE) est également une infection transmise par les tiques de type Ixodes, potentiellement mortelle qui “attaque” les système nerveux et les symptômes de la maladie dépendent de la capacité du virus à pénétrer dans le système nerveux central. Elle provoque des fièvres ou encore des signes neurologiques.

D’après une étude récente, seul 1 Belge sur 4 en a déjà entendu parler. Or le rapport de l’ECDC (European Center for Disease Prevention and Contrôle) indique qu’elle s’étend et progresse d’année en année.