Le Botanique fera le bonheur de seize artistes et groupes de musique cet été en les accueillant en résidence du 21 juin au 21 septembre.

Chaque résidence s'achèvera avec un concert enregistré dans la salle de concert bruxelloise et retransmis lors d'un livestream. Il est difficile de dire quand on pourra à nouveau assister à des concerts, mais afin que l'Orangerie, la Rotonde, le Witloof Bar et le Grand Salon, les salles du Botanique, soient tout de même occupées, le centre culturel a décidé d'accueillir seize artistes et groupes belges en résidence. Glauque, Jawhar, Glass Museum, Laryssa Kim, YÔKAÎ, Judith Kiddo, The K., Under the Reefs Orchestra, Badi, Ashley Morgan, Ascendant Vierge, Françoiz Breut & Marc Melià, Paradoxant, S O R O R, BRNS et David Numwami pourront bénéficier de conditions optimales pour développer leur projet musical. Tout le matériel et l'encadrement technique du Botanique seront à leur disposition.

À la fin de leur résidence, les artistes pourront démontrer leur talent au public lors d'un concert qui sera retransmis en livestream sur YouTube et Facebook. Tous les concerts seront diffusés à 20h00 et seront gratuits, mais il sera possible de faire un don au Botanique en achetant un ticket symbolique. Les prix de ces tickets varieront entre deux et dix euros. Le Botanique assure que l'intégralité de l'argent récolté sera reversé aux artistes.