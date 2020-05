Au nord, le manque d’eau entraîne mesures sur mesures. Au sud, on espère que la pluie finira par se manifester.

En Flandre, c’est l’état d’alerte, en Wallonie, on en est encore loin mais l’inquiétude commence à poindre : il ne pleut (presque) plus depuis plusieurs semaines en Belgique et la sécheresse constitue désormais un réel problème dans le nord du pays. Le manque d’eau y est tel que des interdictions de captage ou des limitations de l’usage de l’eau potable ont été décrétées dans plusieurs provinces.

Rien de tout cela du côté wallon : vendredi, sur Bel RTL, la ministre régionale de l’Environnement Céline Tellier (Écolo) a expliqué qu’en Wallonie, si l’on excepte quelques problèmes locaux, la situation est sous contrôle. "À court terme, nous disposons de réserves suffisantes, grâce à des nappes phréatiques bien alimentées par des hivers relativement pluvieux", a-t-elle déclaré.

