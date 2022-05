Frédéric Blaimont, agriculteur gerpinnois et propriétaire de la ferme du Raz Buzée scrute le ciel dès le lever du jour. Pas une goutte de pluie à l’horizon et les prévisions météorologiques, même à 15 jours, ne le rassurent en rien. Devant sa télé, lors des JT, il espère deux choses. Qu’on annonce de la pluie et la fin de la guerre en Ukraine.

La sécheresse met à mal la survie de son exploitation. Le producteur de lait issu de vaches en pâturage nourries à l’herbe vient d’entamer ses réserves hivernales. "On avait réussi à reconstituer les stocks grâce aux pluies de l’année passée mais on doit aller les rechercher et c’est beaucoup trop tôt dans l’année. D’habitude, on le fait début juillet."

(...)