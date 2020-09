Nous sommes en 2020 et, contrairement à l’objectif que s’était fixé la Belgique, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la rougeole n’est toujours pas éliminée dans notre pays. Cette maladie infectieuse, potentiellement grave et qui se manifeste par une éruption de boutons, s’attaque au système immunitaire et favorise l’apparition d’autres infections. Elle est extrêmement contagieuse : une personne infectée peut contaminer entre 15 et 20 personnes.

(...)