Une seule infraction à l’obligation de port du masque a été enregistrée durant le Tour de Flandre - le "Ronde" - ce week-end. Et cet unique réfractaire n’est autre qu’Herman De Croo, ministre d’État et père de l’actuel Premier ministre, qui a été aperçu… à la télévision.



On pouvait en effet le voir assister à la course en bordure de la route dans son fief de Brakel, le visage découvert. L’ancien bourgmestre de Brakel a expliqué que, dans l’empressement pour ne pas rater les coureurs, il a oublié son précieux masque chez lui. Il a reconnu son erreur et a d’ores et déjà précisé qu’il paierait les 250 euros d’amende prévus pour l’infraction.