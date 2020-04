Les familles de personnes handicapées sont nombreuses à se sentir oubliées et mises de côté par les autorités publiques dans le cadre de la crise du Covid-19.

Cinzia Agoni, présidente du GAMP (Groupe d’action qui milite contre le manque de places pour les personnes handicapées de grande dépendance) livre ses inquiétudes au sujet de ces familles particulièrement fragilisées.

"On a des retours d’éducateurs qui travaillent dans des institutions pour personnes handicapées et qui nous disent que des résidents commencent à être touchés par le virus. Ils se demandent s’ils pourront être hospitalisés à temps. Il y a des personnes qui meurent actuellement dans les institutions. La plupart des personnes handicapées ont des pathologies qui les rendent plus fragiles", révèle Cinzia Agoni.

Privés de contacts directs avec leurs enfants, de nombreux parents angoissent.

(...)