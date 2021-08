À cheval entre les règles appliquées à l’événementiel et les protocoles de l’Horeca, le mariage est soumis à des règles parfois absurdes et qui continuent de mettre en péril la santé financière des prestataires, explique en substance la vice-présidente de la Fédération du secteur, Isabelle Ghosez. Ils s’attendaient à reprendre le travail " à partir du 1er septembre, sans restrictions, nous a-t-on promis avant l’été". Rien n’est plus sûr .