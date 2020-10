© Sciensano



Des tendances qui se confirment au niveau communal. En effet, si l'on s'intéresse au classement des communes qui ont dénombré le plus grand nombre de contaminations ces quatorze derniers jours, la Région bruxelloise est fortement représentée. Huit communes dans ce "top 15" sont bruxelloises, même si c'est Anvers (2.100 cas ces quatorze derniers jours) qui conserve la première place. Derrière la commune de Bart De Wever, on retrouve Bruxelles (896 infections ces 14 derniers jours), Molenbeek-Saint-Jean (729), Schaerbeek (608), Anderlecht (606), Liège (582), Charleroi (407), Gand (406), Moucron (316), Ixelles (316), Uccle (303), Namur (299), Seraing (267), Forest (260) et Saint-Gilles (257).



Comme l'a détaillé l'infectiologue Yves Van Laethem ce lundi, quatre communes de la capitale regroupent à elles seules 10% des cas de coronavirus rapportés en Belgique . Il s'agit de Bruxelles-Ville, Schaerbeek, Molenbeek et Anderlecht.

Le ton était inquiet, ce lundi 5 octobre, lors de la conférence de presse du SPF Santé publique et du centre de crise. Comme l'a fait remarquer Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral, la stabilisation évoquée la semaine passée n'est plus d'actualité. "L'évolution de la situation n'est pas bonne du tout", a ajouté Yves Stevens, porte-parole du centre de crise. Si la hausse des contaminations concerne tout le pays, certaines zones sont plus touchées. On remarque ainsi que le sud du pays est davantage concerné par ce rebond épidémique, comme le prouve l'étude du taux de positivité - pourcentage de tests positifs - dans les différentes provinces du pays. La région bruxelloise occupe toujours la première place du classement, avec un taux de 12,7%. Elle est suivie par Liège (10%), le Brabant wallon (8,3%), Namur (7,9%), le Hainaut (6,9%), le Luxembourg (6,4%), le Brabant flamand (6%), la Flandre Orientale (3,6%), la Flandre Occidentale (3,4%) et le Limbourg (3,1%).A l'échelle de la Belgique, ce taux de positivité est de 6,7%. Cinq provinces (une wallonne et quatre flamandes) affichent donc un chiffre inférieur à celui observé au niveau national.