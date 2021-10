On vient d’annoncer aux ouvriers que l’année prochaine, on ne savait pas comment on allait faire, c’est la catastrophe", témoigne Martial Camps, de Vicabois. Ce jeudi, une vente à la criée au rabais a eu lieu dans le cantonnement de Thuin, à côté de Charleroi. "On était quatre scieries locales, on n’a rien eu. Alors qu’on a la demande… mais sans bois, on est obligés de refuser des chantiers."