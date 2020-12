La plupart des trains P (trains aux heures de pointe) ne circulent pas et l'horaire du dimanche s'applique le jour de Noël et le jour de l'An. De plus, sur certains itinéraires (ou certaines parties d'itinéraires) moins de trains circulent, ou circulent moins tard.

Les voyageurs peuvent trouver plus de détails pour voir ce que cela implique pour leur trajet via le planificateur de voyages de la SNCB (via l'application ou le site web).