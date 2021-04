Musique, chants, cris, sauts sur les sièges, etc.: une vidéo circule sur les réseaux sociaux depuis deux jours, où on voit plusieurs dizaines de jeunes chanter, danser et faire la fête... dans un train. D'après Het Laatste Nieuws, la scène se déroule en gare de Louvain-La-Neuve, où le train de se trouvait à l'arrêt sur l'un des quais au moment de cette petite fête improvisée. Les jeunes fêtards ne portaient pas tous un masque, ou pas correctement du moins, et les règles sanitaires n'étaient pas respectées, les jeunes étant collés les uns aux autres dans les wagons.

Contactée par nos confrères, la SNCB n'a pas confirmé le lieu des faits, filmés le 2 avril, mais confirme qu'une enquête est en cours pour déterminer comment de tels débordements ont pu se passer. "Il s’agit de comportements irrespectueux et dangereux”, a déclaré le porte-parole de la SNCB Bart Crols, “Nous condamnons fermement cela".