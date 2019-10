La neuvième édition du concours BERT (BElgian Railways competition for Technicians) invite cette année les jeunes de l'enseignement secondaire technique, professionnel et des écoles STEM à imaginer un concept de gare mobile.

Ce mercredi, HR Rail et la SNCB ont lancé la neuvième édition du concours BERT (BElgian Railways competition for Technicians). Cette année, le concours invite les jeunes de l'enseignement secondaire technique, professionnel et des écoles STEM à mettre au point un concept de gare mobile. Au travers de ce concours, HR Rail et la SNCB veulent sensibiliser les jeunes à l’idée de se lancer dans une carrière à la SNCB.