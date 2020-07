Le rapport de la ponctualité mensuelle de la SNCB va désormais se présenter sous la forme d’une plateforme en ligne incluant un outil visant à communiquer la ponctualité quotidienne de chaque train.

Sur son site web, la SNCB publie un rapport général de la ponctualité chaque mois. Si ce dernier est utile pour évaluer l’évolution de la ponctualité globale des trains, les données ne reflètent cependant pas forcément l’expérience personnelle du voyageur. Dans sa volonté de transparence, la SNCB propose aujourd'hui aux navetteurs un outil permettant d’observer la ponctualité de leurs propres trajets au quotidien.

Outre la ponctualité globale annuelle et mensuelle, ce site permet d’observer l’évolution de la ponctualité de chaque train en particulier. La SNCB souhaite ainsi donner plus de transparence aux chiffres de ponctualité et, à terme, les intégrer pour chaque train dans l’information en temps réel, par exemple via le planificateur de voyage présent sur l’app ou le site web de la SNCB.

Testé auprès des voyageurs

Le projet a fait l’objet d’une étude qualitative auprès de voyageurs réguliers, dans le but de l’optimiser en tenant compte de leurs avis et comportements face aux informations fournies. Ce site est évolutif et sera donc complété au fil du temps.

Cette nouvelle plateforme est désormais accessible sur la page d’accueil du site www.sncb.be ainsi que directement via l’adresse https://punctuality.belgiantrain.be/ En cliquant sur ‘tous les trains’ en haut de la page, le voyageur accède ainsi aux informations globales mensuelles de ponctualité. Le nouvel outil intégré ‘mon train’ permet, quant à lui, de consulter la ponctualité de son propre train, jour après jour. Le navetteur peut ainsi vérifier la ponctualité quotidienne de ses propres trajets.

Ce site est optimisé pour les navigateurs internet les plus fréquemment utilisés et est facilement consultable sur tous types d’écrans d’ordinateurs, de smartphones et de tablettes. D'ailleurs, pour le mois de juin 2020, le taux de ponctualité s’élevait à 94,4% alors qu’il était de 89,0% l’année passée à la même période, ce qui porte le taux global de ponctualité pour ce premier semestre 2020 à 93,4%.