La société ferroviaire SNCB voit revenir ses employés au travail après la vague d'absences due au variant Omicron. Par conséquent, à partir de lundi, un plus grand nombre de trains pourront circuler.

La compagnie ferroviaire avait dû réduire l'offre de trains à 93,5 % de l'offre normale à la fin du mois de janvier, car de nombreux employés étaient malades ou en quarantaine. Entre-temps, les réductions de personnel se sont amenuisées, ce qui signifie qu'à partir du 21 février, l'offre sera de nouveau portée à 96 % de l'offre normale.

Concrètement, soixante-dix trains qui avaient été suspendus à la fin du mois de janvier circuleront à nouveau. Il s'agit notamment d'un certain nombre de P-trains (trains de pointe) le matin vers Bruxelles, des trains S53 entre Gand-Saint-Pierre et Lokeren, et du S9 Eigenbrakel - Bruxelles-Schuman - Landen (avec une extension vers Lillois et Nivelles les jours de semaine).

Les voyageurs peuvent planifier leur itinéraire via l'application ou le site web de la SNCB.