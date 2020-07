"La SNCB met ces trains supplémentaires en service car nous nous attendons à ce que plus de passagers veulent prendre le train pour la Côte avec le beau temps", dit M. Temmerman. "Nous voulons y répondre par cette offre supplémentaire, afin que les voyages en train puissent être sûrs pour tout le monde". Dix trains supplémentaires par jour seront prévus jeudi et vendredi et 14 trains supplémentaires seront déployés samedi et dimanche. Ils partiront chacun quelques minutes avant ou après les trains réguliers. "Il sera ainsi plus facile pour les voyageurs de se répartir dans les différents trains. Ceux-ci rouleront à leur capacité maximale, ce qui est le cas depuis le début de la crise du coronavirus".



Jeudi et vendredi, des trains supplémentaires partiront d'Arlon, de Louvain, de Gand-Saint-Pierre, et de Hasselt. Samedi et dimanche, ils partiront de Hasselt, Louvain, Schaerbeek et Welkenraedt. Ils rouleront en direction d'Ostende et de Blankenberge. La SNCB affirme que le nombre de passagers dans les gares et dans les trains est étroitement surveillé. Elle est également en contact permanent avec les bourgmestres du littoral et la gouverneure de Flandre occidentale. En outre, la compagnie ferroviaire compte sur la responsabilité des voyageurs et les invite à respecter toutes les mesures.

Des trains supplémentaires en provenance d'Anvers ne sont pas prévus, mais selon le porte-parole Dimitri Temmerman, cela n'a rien à voir avec les mesures restrictives en vigueur.