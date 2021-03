Ces mesures renforcent l'actuel plan affluence de la SNCB avec un nombre de voyageurs dans les trains vers la côte réduit à 50%. Tout comme les autorités, la SNCB déconseille fortement de se rendre à la Côte dans les circonstances actuelles de beau temps et d’opter pour d’autres destinations moins fréquentées.

Le plan affluence de la SNCB a déjà été activé à plusieurs reprises. Ce fut le cas hier et certains week-ends de février où le temps était exceptionnel.



Avec l'arrivée des vacances de Pâques et compte tenu de la décision du gouvernement de réduire de 50% la capacité des trains à destination de la côte, il était nécessaire de renforcer ce plan. Cet accord a été fait en accord avec le Centre de crise national et les autorités et la police fédérales et locales, précise la SNCB dans un communiqué.



Trains vers la côte : uniquement du côté fenêtre

Du samedi 3 au dimanche 18 avril et pendant le week-end des 24 et 25, tous les voyageurs ne pourront prendre place que sur les sièges côté fenêtre dans les trains à destination de la côte. Les enfants de moins de 12 ans accomplis pourront prendre place à côté de la personne adulte qui les accompagne.



Cette mesure s'applique à l'entièreté du parcours des trains à destination des gares côtières. Cela signifie également que les voyageurs se trouvant dans des trains en direction de la côte, mais qui comptent descendre avant la dernière gare, sont aussi concernés par cette mesure.

La SNCB demande également à ses voyageurs de ne pas prendre de vélo classique ou électrique à bord. Les voyages en groupe de plus de 4 personnes ne sont pas autorisés.

Gestion de l'affluence dans les gares

Chaque jour des vacances de Pâques, la SNCB déploiera plus de 300 agents de sécurité Securail et des stewards dans les grandes gares pour répartir les voyageurs entre les différents trains. Aux heures les plus fréquentées, s'il n'y a pas assez de place dans un train à l'arrivée, l'accès aux quais pourra être interdit et les voyageurs redirigés vers un autre train.



La SNCB prévoit en réserve un certain nombre de trains avec du personnel d'accompagnement. Ces trains sont répartis à des endroits stratégiques sur l'ensemble du réseau ferroviaire. En cas d'incident, ils peuvent ainsi être déployés rapidement pour permettre une meilleure répartition des voyageurs déjà présents dans les gares.

Respect des règles sanitaires

Au vu des circonstances, la SNCB demande à ses voyageurs de bien préparer leur voyage et de consulter l'application SNCB avant leur départ. L’app donne aux utilisateurs la possibilité de connaître l'occupation d'un train avant d’y monter, pour que le voyageur puisse décider de prendre éventuellement un autre train.

La société ferroviaire rappelle également l'importance du respect des différentes mesures sanitaires. Le port du masque reste obligatoire dans les gares, sur les quais et dans les trains, pendant toute la durée du trajet.