C’est une surprise sans en être une pour les navetteurs tant la SNCB avait multiplié les campagnes de digitalisation et les suppressions de guichets ces dernières années. Ce lundi matin, l’entreprise ferroviaire a fait un pas de plus vers le tout digital en annonçant la fermeture des guichets dans 44 gares du pays sur 135.

“En 2020, la vente via les canaux digitaux, en ce compris les automates présents dans toutes les gares, représente plus de 75% des ventes. De 54% de transactions aux guichets en 2015, ce nombre est descendu à 34% en 2018, à 27% en 2019 et à 20% en 2020. La mesure continue de la satisfaction des clients montre en outre que la satisfaction concernant les achats par voie digitale est très élevée (app : 93 % et internet : 92 %). De plus, 97% des clients utilisent déjà, ou envisagent d’utiliser, l’automate, le site Internet ou l’app”, justifie-t-elle.

Mais pour l’asbl navetteurs.be et la CSC Transcom, ces calculs sont quelque peu biaisés et ne représentent pas forcément la réalité sur le terrain. “Nous sommes à moitié surpris. Il y a trois semaines de ça, les habitants de la ville de Lessines nous avaient alertés sur le fait que les guichets de leur gare allaient être fermés provisoirement en période Covid et car ils étaient moins fréquentés. On a alors demandé une liste des guichets qui allaient être fermés dans les mois à venir et après trois semaines, nous n’avons pas eu de réponse. Aujourd’hui, on a notre réponse, ce n’était pas lié à la situation sanitaire. La SNCB réduit les heures d’ouverture des guichets un peu partout sur le réseau, c’est donc normal que les gens se rabattent vers les automates, c’est une voie forcée, la SNCB doit aujourd’hui assumer sa stratégie du tout digital et ne pas se cacher derrière des statistiques biaisées”, fustige Gianni Tabbone, porte-parole de l’association des navetteurs.

"Une décision inégalitaire pour les navetteurs"