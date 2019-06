La compagnie ferroviaire va se concentrer sur les perturbations impactant une grosse partie du réseau ferroviaire. L'asbl navetteurs.be regrette qu'aucune concertation n'ait eu lieu au préalable pour un service qui restait très apprécié par les usagers.



Depuis quelques jours, la communication de la SNCB vis-à-vis des perturbations et des retards se fait un peu plus rare sur Twitter, ce qui n'a pas manqué d'échapper aux navetteurs abonnés au compte de la société ferroviaire.



"On est très surpris car on a été averti de rien. Il se passe parfois des heures sans qu'il y ait le moindre message. Ils ont répondu qu'ils préféraient répondre aux questions précises et individuelles et de ne poster que des réponses sur des événements majeurs. Le souci, c'est que cette décision a été prise de manière unilatérale alors que c'est un système qui fonctionnait très bien. C'est le meilleur canal d'information, les voyageurs sont mécontents de ce changement", rapporte Gianni Tabbone, porte-parole de l'asbl navetteurs.be.



