499 des 581 communes belges ont déjà répondu positivement à l'appel du secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, pour fournir un abri temporaire aux Ukrainiens qui fuient la guerre.

L'appel aux pouvoirs locaux et aux citoyens a été lancé lundi soir via les différents gouverneurs de province et sur les médias sociaux via le hashtag #PlaceDispo. Moins de 48 heures après l'appel, un total de 8 169 places a déjà été mis à disposition des réfugiés. Il s'agit de places offertes par les autorités locales ainsi que par les citoyens eux-mêmes.