En d’autres termes, l’impact de la non-prolongation de Doel 4 et Tihange 3 est estimé entre 4,2 et 12,6 euros (HTVA) par an pour une consommation moyenne d’électricité. L’étude a été commandée par le SPF Économie à la demande de la ministre de l’Énergie Tine Van der Straeten.

Un montant qui paraît relativement modeste. Pour le gaz, l’Université de Gent s’est basée sur deux prix : 25 euros/MWh et 45 euros/MWh. Loin des quelque 80 € actuels mais l’étude estime que cette hausse conjoncturelle se résorbera partiellement dans les prochaines années. Le prix des matières premières, rappelons-le, ne constitue qu’une partie de la facture totale (environ un tiers).

Par ailleurs, cette étude ne prend pas en compte le coût des subsides qui seront octroyés aux centrales au gaz dans le cadre du CRM, estimé entre 250 millions € et 300 millions € par an. Des montants qui devraient être pris en charge par le budget fédéral. "Le problème est là : quand on fait une étude pareille, on doit tout prendre en considération", souligne Marie-Christine Marghem. "Un prochain gouvernement peut toujours décider, après 2024, de répercuter ces coûts sur la fact ure du consommateur".