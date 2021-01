"Où va-t-on vacciner? Quand? Comment? Qui et par qui? On n'a pas appris grand chose de neuf", a ainsi regretté le chef de groupe des humanistes au parlement wallon, François Desquesnes. Les autorités wallonnes ont présenté, ce jeudi après-midi, leur stratégie de vaccination contre le covid-19. Celle-ci passera notamment par la mise en place de 54 centres de vaccination, dont 9 centres majeurs, et s'étalera jusqu'à la fin de l'été.

"De nombreuses questions restent sans réponse. Qui va vacciner? Il va falloir un paquet de gens qui vont vacciner et on n'entend pas d'appel à volontaires. Quels seront les facteurs de risques prioritaires? Les généralistes n'ont pas d'information à ce sujet et ne peuvent donc pas répondre aux questions de leurs patients. Ce que nous avons entendu aujourd'hui nous laisse dans le brouillard", a ajouté M. Desquesnes.

"Il ne faudrait pas qu'en Wallonie, les vaccins dorment dans les frigos parce que nous ne sommes pas organisés", a-t-il conclu.