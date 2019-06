Pour cet été, Jupiler prévoit une grande opération séduction. Dans les cafés, tous les verres 25 cl de cette pils seront récupérés et remplacés par des 30 cl. Le prix restera inchangé…

La campagne Martini va être lancée au niveau international : les cocktails s’y boivent entre amis, on entend presque les glaçons s’entrechoquer sur les réseaux sociaux. Au Vendôme, le Brussels Beer Project s’affiche avant le film, sobre dans sa com’ de petite brasserie bruxelloise arty et artisanale. Et le festival We are Party est sponsorisé par la bière Desperados. Le marketing autour des boissons alcoolisées est tellement partout que l’on n’y prête plus vraiment attention. Ce qui est le but de la publicité de tout produit, cela dit ! Et tout ça dans un pays où bière, vin et spiritueux font partie des habitudes d’une grande partie des Belges (voir chiffres).

(...)