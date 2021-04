Ces statistiques analysent le taux global d'incarcération (nombre de détenus pour 100.000 habitants), qui suit une tendance à la baisse depuis 2013, mais aussi la densité carcérale (nombre de détenus effectifs pour 100 places disponibles dans les prisons) à travers l'Europe au sens large. En Belgique, cette densité était, au 31 janvier 2020, de 117 détenus pour 100 places, ce qui fait de notre pays le troisième dans le rang des mauvais élèves, derrière la Turquie (127) et l'Italie (120), et devant Chypre (116), la France (116), la Hongrie (113), la Roumanie (113), et la Grèce (109). La Belgique n'est pourtant pas dans le haut du tableau en ce qui concerne le nombre de détenus global, rapporté à la population, avec à la même date 93,6 prisonniers par 100.000 habitants, pour une médiane de 103,2 parmi les Etats membres (cela comprend la Russie, l'Ukraine, la Turquie, etc., en plus des Etats membres de l'UE). Nos voisins néerlandais ont quant à eux un nombre de détenus parmi les plus bas, à 58,5 par 100.000 habitants.

Sur l'ensemble de l'Europe, le taux d'incarcération a légèrement baissé par rapport à 2019 (-1,7 %, sur base des administrations dont les chiffres sont disponibles), suivant une tendance qui se poursuit depuis le "record" de 2013, qui chiffrait 131 détenus pour 100.000 habitants. Selon Marcelo Aebi, qui dirige l'équipe de chercheurs de l'université de Lausanne chargés de ces statistiques annuelles, une partie de l'explication est que le nombre d'infractions "traditionnelles", comme les vols et cambriolages, a baissé ces dernières années. Et la nouvelle cybercriminalité, qui donne lieu plus difficilement à des condamnations en justice, ne compense pas cette baisse au niveau des détentions.