La suspension du testing préventif en maisons de repos est "peu responsable"

Belgique

BELGA

"La décision de suspendre les tests préventifs en maison de repos est malvenue et peu responsable", a réagi mercredi la Fédération des CPAS wallons à la décision de la Conférence interministérielle de la Santé d'entamer une nouvelle stratégie de testing, en application dès ce mercredi jusqu'au 15 novembre. Parmi les nouvelles mesures, le testing préventif des membres du personnel des maisons de repos et maisons de repos et de soins est suspendu.