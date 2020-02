La barre des 100 km/h vient d’être franchie près de Gand et Bierset et les prévisions ne sont pas rassurantes pour la soirée et la nuit.

La tempête Ciara souffle depuis ce matin sur notre pays, mais elle est loin d’être asphyxiée ! De nombreux dégâts sont à déplorer sur l’ensemble du territoire, le plus souvent avec des arbres déracinés ou encore des parties de toitures ou d’autres objets envolés. Des événements qui mettent les secours en alerte alors que le pic de la tempête n’est pas encore atteint. “Ce sera le cas aux alentours de 22 heures ce soir, avec des vents de 100 à 120 km/h, prévient Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. On vient de dépasser la barre des 100 km/h à l’intérieur des terres, du côté de Gand. La tempête monte en puissance.”

La prudence reste donc bien de mise sur l’ensemble du territoire, même si une légère accalmie pourrait en tromper certains en début de soirée. “Vers 18 heures, les rafales vont diminuer, mais cela ne va pas durer longtemps, indique-t-il. L’accalmie sera relative car le vent ne va pas disparaître pour autant !”

C’est donc en deuxième partie de soirée que la situation va se dégrader. “Le passage d’un front froid va dégrader la situation, lance-t-il. Le vent va redoubler d’intensité avec de la pluie et la formation d’orages à certains endroits. On peut s’attendre dans le sud du pays à 40, voire 50 litres d’eau au mètre carré.”

Voilà qui devrait rendre les routes encore plus dangereuses. “La visibilité sera d’autant moins bonne, et cela peut favoriser la chute des arbres avec des sols gorgés d’eau. Quand je vois le nombre d’arbres tombés ce dimanche après-midi, je crains le pire pour ce soir.”

Il faudra donc être attentif à l’évolution de la situation, mais ce qui est sûr, c’est que la nuit sera agitée. “Et ce ne sera pas terminé lundi matin. Je ne sais pas ce que le bureau du plan de l’IRM prévoit, mais l’alerte orange prévue jusqu’à 10 heures du matin sera peut-être prolongée. En tout cas, on restera en alerte jaune toute la journée, avec des vents attendus entre 90 et 100 km/h.”

Tout cela devrait entraîner une journée compliquée. “Les services de secours n’auront certainement pas le temps de gérer toutes les situations durant la nuit, donc on peut s’attendre à des perturbations non seulement sur les routes, mais aussi sur le rail et le réseau STIB.”