L'Institut Royal de Météorologie met en garde contre le passage de la tempête Eunice sur la Belgique ces jeudi et vendredi. De son côté, le météorologue David Dehenauw ajoute que cela pourrait être la pire tempête des trente dernières années.

Il faut cependant nuancer : toutes les régions ne feront pas face à la même situation. "Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il y a un centre dépressionnaire de tempête qui passe sur les îles britanniques et les vents tournent autour de lui. Donc plus on s’en éloigne, moins le vent est fort", souligne d'entrée Bastien Lombeau, prévisionniste à l'IRM, que nous avons contacté. C'est l'ouest du pays qui sera ainsi le plus impacté.

Les provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale et d'Anvers ont de ce fait été placées en alerte orange. "Il y a de grandes probabilités qu'il y ait des rafales qui pourraient attendre les 100 à 120 km/h. En sachant que 100 km c’est la limite pour que l’on passe d’un code jaune à un code orange", précise le spécialiste. Et de souligner qu'"il s'agit bien de rafales, c’est-à-dire qu’il y a des moments où il y a un peu moins de vent et d’autres où il y a des pics avec temporairement du 120 km/h."

Localement, elles pourraient même dépasser les 130 km/h, voire atteindre les 150 dans les scénarios les plus pessimistes. Mais c'est seulement si un quart d'une province est soumis au risque de dépasser les 130 km/h que l'alerte rouge est donnée. "Si c’était le cas, ce serait vraiment la province de Flandre occidentale et le littoral qui seraient concernés".

En Wallonie, au sud du sillon Sambre-et-Meuse, dans les provinces de Namur, Liège, Luxembourg des vents entre 80 et 100 km/h sont attendus. "Même si ce n’est pas exclu que localement on dépasse les 100 km/h."

Finalement, les provinces wallonnes entre Namur et Bruxelles (le Hainaut et le Brabant Wallon) ainsi que le reste des provinces flamandes (Brabant flamand et Limbourg) constitueront une zone "tampon" entre les vents plus forts sur l'ouest et les vents moins forts sur l'est. "On prévoit des rafales entre 80 et 120km/h et on pourrait facilement atteindre les 100 à 120km/h. On reste en alerte jaune parce que c’est une zone tampon ou l’incertitude est encore assez grande."