La Belgique vient de passer une fin de semaine sous les rafales de vent et la pluie. Alors que la tempête Dudley a annoncé la couleur mercredi soir, Eunice a battu quelques records ce vendredi, avec une partie du pays qui s’est retrouvée tout simplement paralysée. Ce dimanche, c’est la tempête Franklin qui a terminé le travail. Et s’il faut penser avant tout aux dégâts humains, les dégâts matériels sont plus nombreux encore, entre toitures abîmées, jardins dévastés ou encore voitures hors d’usage suite à une chute d’arbre.

Encore une fois, les assurances vont devoir gérer des milliers de dossiers, alors que ceux des inondations de juillet ne sont pas encore tous bouclés. Une charge de travail supplémentaire, et surtout de nouvelles dépenses qu’on peut chiffre en millions d’euros. Et la première question qu’on peut se poser, c’est celle de connaître les conséquences sur les tarifs des primes que nous payons.