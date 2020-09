Le Covid fait chuter de 30 % la fréquentation globale du Tec. Elle est toutefois presque de retour à la normale sur les lignes scolaires.

La rentrée scolaire coïncide chaque année avec une hausse de la fréquentation des bus. D’ordinaire, en Wallonie, on passe de quelque 300 000 voyages à 700 000 en une journée, selon le Tec. Cette année, la fréquentation est moindre et n’atteint que 70 % de la moyenne 2019, soit autour de 370 000 à 420 000 voyages quotidiens depuis la rentrée. "Mais à certaines heures, sur les lignes scolaires, on retrouve pratiquement la même fréquentation ", nous indique Stéphane Thiery, directeur mobilité du Tec. Depuis le 1er juillet, le nombre de personnes à bord des bus n’est plus limité. En heures de pointe, certaines lignes sont bondées. Sur la 339 Opheylissem-Hannut, à Lincent, des élèves n’ont pu monter dans leur bus trop chargé, comme le relate L’Avenir. Outre ce désagrément, la promiscuité inquiète les parents d’élèves.

(...)